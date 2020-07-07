Стала известна неожиданная причина задержания украинцев в Афинах

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, чтоВ украинцы, которые накануне были задержаны в аэропорту Афин, В нарушили закон по вине авиакомпаний-перевозчиков, они летели с туристической визой. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, виновники инцидента уже согласились покрыть все финансовые убытки. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Главред.
"Указанный инцидент произошел из-за некоторых ошибок в работе двух авиалиний. Согласно обеспечения питанием и транспортировкой в Украину - будет осуществляться за счет указанных авиалиний", - сказал Енин.
В МИД также обратили внимание граждан, что Украина уже открыла небо после пандемии коронавирусной инфекции и осуществляет большое количество рейсов в разные государства. По информации ведомства, авиаперевозчики должны убедиться в наличии документов, позволяющих пассажирам въезд в эти страны, и лишь после пропустить на территорию.
Ранее стало известно, что вторые сутки подряд в Украине количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией фиксируется на отметке ниже 600. Это весьма позитивная динамика.