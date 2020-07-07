Стала известна неожиданная причина задержания украинцев в Афинах

"Указанный инцидент произошел из-за некоторых ошибок в работе двух авиалиний. Согласно обеспечения питанием и транспортировкой в Украину - будет осуществляться за счет указанных авиалиний", - сказал Енин.

В МИД также обратили внимание граждан, что Украина уже открыла небо после пандемии коронавирусной инфекции и осуществляет большое количество рейсов в разные государства. По информации ведомства, авиаперевозчики должны убедиться в наличии документов, позволяющих пассажирам въезд в эти страны, и лишь после пропустить на территорию.

Ранее стало известно, что вторые сутки подряд в Украине количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией фиксируется на отметке ниже 600. Это весьма позитивная динамика.