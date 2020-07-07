Список стран, которые уже открыты для украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал список стран, которые на сегодняшний день открыты для украинских туристов. На онлайн брифинге чиновник отметил, что в списке сейчас значатся 23 страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Эти 23 страны включают те государства, куда нужна виза и где действуют определенные карантинные ограничения. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Это такие наиболее популярные направления", - заявил Кулеба.

Также он отметил, что среди менее привлекательных стран, которые принимают украинцев, есть - Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

Напомним, что украинские туристы уже более двух суток находятся Греции в изоляторе, они прилетели туда на отдых, но их не пустили в страну, так как Украина не входит в список стран, гражданам которых во время пандемии коронавируса позволили снова посещать страны Европейского Союза.