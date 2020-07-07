11:28 07.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Список стран, которые уже открыты для украинцев

На данный момент многих украинцев интересует вопрос, куда все-таки можно отправиться за границу отдохнуть или с другими туристическими целями.

Список стран, которые уже открыты для украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал список стран, которые на сегодняшний день открыты для украинских туристов. На онлайн брифинге чиновник отметил, что в списке сейчас значатся 23 страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Эти 23 страны включают те государства, куда нужна виза и где действуют определенные карантинные ограничения. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Это такие наиболее популярные направления", - заявил Кулеба.

Также он отметил, что среди менее привлекательных стран, которые принимают украинцев, есть - Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова.

Напомним, что украинские туристы уже более двух суток находятся Греции в изоляторе, они прилетели туда на отдых, но их не пустили в страну, так как Украина не входит в список стран, гражданам которых во время пандемии коронавируса позволили снова посещать страны Европейского Союза.


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