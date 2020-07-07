11:59 07.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Категории украинцев, которым все-таки разрешен въезд на территорию ЕС

Несмотря на то, что для большинства граждан Украины границы стран Европейского Союза все-еще закрыты, есть категории граждан, которых все-таки пускают на территорию ЕС.

Категории украинцев, которым все-таки разрешен въезд на территорию ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что есть восемь категорий граждан Украины, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, даже несмотря на имеющийся запрет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Так, на территорию Европейского Союза могут въезжать: медики, лица, которые присматривают за пожилыми людьми, и лица, которым необходима срочная медицинская помощь, пограничники, перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости, дипломаты, сотрудники полиции при исполнении, представители международных организаций и международных военных контингентов, лица, которые путешествуют транзитом, лица, въезжающие с туристической целью или по рабочим вопросам, лица, которые едут на учебу.

Глава МИДа также добавил, что как только все эпидемиологические ограничения властями Европейского Союза будут сняты, то украинцы снова в рамках безвиза смогут путешествовать по ЕС.

Ранее мы публиковали список стран, в которые разрешен въезд украинцам.


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