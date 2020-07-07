Для украинцев изменились условия въезда в Турцию: что известно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредилВ украинцев, что теперь при путешествии в Турцию необходимо иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а не просто обычную туристическую страховку, как это нужно было иметь ранее.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Вы пересекаете границу, измеряют температуру на въезде, если никаких симптомов нет, то вас свободно пропускают. Если есть симптомы - то вам бесплатно предлагают пройти ПЦР-тест. Но очень важный элемент: вы должны прилететь со страховкой, которая будет покрывать случаи COVID-19. То есть, если раньше турист вылетал с общим страховым полисом, сейчас нужен полис, покрывающий COVID-19", - заявил Кулеба.

При этом Кулеба отметил, что соответствующую страховку, которая покрывает лечение от коронавируса, можно будет приобрести также и по прилету в Турцию, в аэропорту этой страны.

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