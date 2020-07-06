11:01 06.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100245449:Nataly

В Австралии впервые за 100 лет границы между штатами будут закрыты

Австралия с 7 июля текущего года, на время закроет свои границы между наиболее густонаселенными штатами Новый Южный Уэльс и Виктория из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране и мире в целом. Последний раз такие ограничительные меры были приняты 100 лет назад во время пандемии испанского гриппа. Об этомВ сообщил премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс, передает Reuters.

В Австралии впервые за 100 лет границы между штатами будут закрыты

Сообщается, что эти два региона единственные в стране, которые не закрывали свои границы с начала пандемии. За сутки в Виктории было зафиксировано 127 новых случаев заражений новым видом коронавируса, что является наивысшим показателем с момента начала распространения болезни.

По данным Министерства здравоохранения Австралии на 5 июля, на территории страны зарегистрировано 8 583 случая заражения COVID-19, смертей пациентов с инфекцией насчитывается 105.

Отмечается, что границы будут закрытыми до неопределенного срока.

Как сообщалось ранее, пока на данный момент никто с уверенностью не может сказать, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. Многие говорят, что будет вторая или третья волна, кто-то предполагает, что все закончится только после вакцинации.


Поделиться

Читайте также:
 
NBA 2K21: легендарный игрок на обложке Стал известен новый премьер-министр Франции Комаровский дал свой прогноз на то, когда закончится пандемия коронавируса Украинское лекарство помогает в лечении коронавируса: сенсационная находка
Проишествия
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив