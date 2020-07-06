В Австралии впервые за 100 лет границы между штатами будут закрыты

Сообщается, что эти два региона единственные в стране, которые не закрывали свои границы с начала пандемии. За сутки в Виктории было зафиксировано 127 новых случаев заражений новым видом коронавируса, что является наивысшим показателем с момента начала распространения болезни.

По данным Министерства здравоохранения Австралии на 5 июля, на территории страны зарегистрировано 8 583 случая заражения COVID-19, смертей пациентов с инфекцией насчитывается 105.

Отмечается, что границы будут закрытыми до неопределенного срока.

Как сообщалось ранее, пока на данный момент никто с уверенностью не может сказать, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. Многие говорят, что будет вторая или третья волна, кто-то предполагает, что все закончится только после вакцинации.