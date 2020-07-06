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Смертельный отдых: что узнали в лаборатории про одесские пляжи

Одесский лабораторный центр установил несоответствие морской воды на городских пляжах принятым микробиологическим нормам. На большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает "Думская TV", передает УРА-Информ.

Смертельный отдых: что узнали в лаборатории про одесские пляжи

Ученые обнаружили катастрофическое несоответствие воды санитарным нормам. Воду проверяют каждую неделю, а результаты исследования взятых сегодня образцов будут известны в пятницу, 10 июля.

"Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды, и не отвечал индексу кишечной палочки", - отметили в отделе эпиднадзора лабораторного центра.

Также стало известно, что самым безопасным пляжем , по результатам исследований ученых, является "Ланжерон", возле которого в прошлом году затонул танкер. Специалисты считают, что на результаты исследований влияют погодные условия, а также количество туристов.

Также ранее стало известно, что сразу в двух областях на Западе Украины позволили снять некоторые карантинные ограничения. Там ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущими днями.


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