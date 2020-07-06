13:56 06.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100245463:labazovych

Коронавирус в Испании: все новые и новые вспышки инфекции

По данным региональных санитарных служб,в Испании появились новые вспышки коронавирусной инфекции, в настоящее время их около 60. В понедельник (6 июля) только в двух из 17 автономных сообществ - в Астурии и Ла-Риохе - не было массовых инфекций SARS-CoV-2.

Коронавирус в Испании: все новые и новые вспышки инфекции

Газета El Mundo со ссылкой на источники в региональных службах напоминает, что министерство здравоохранения Испании не предоставило никакой информации о развитии эпидемии с пятницы, и ежедневный баланс можно ожидать только в понедельник ближе к вечеру.

Об этом пишет УРА-Информ.

Региональные службы здравоохранения указывают, что в большинстве случаев вспышки SARS-CoV-2 касаются предприятий по производству пищевых продуктов и ферм.

До пятницы, в части автономного сообщества Галисия, на северо-западе Испании, будет вынуждена изоляция для жителей комарка (эквивалент украинского района) Марина. Ограничения, объявленные в воскресенье, связаны с быстро растущим числом коронавирусных инфекций. Там было подтверждено 106 инфекций.

С субботы принудительная изоляция также распространяется на Сегрию в Каталонии. Причина объявления 15-дневных ограничений из-за того, что в регионе выявлены были многочисленные случаи коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 49 000 случаев заражения COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Каникулы в работе Парламента: когда депутаты снова вернутся на работу Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек В Киеве снова смягчили карантин: что разрешено Слабые пароли: что нужно знать, чтобы вас не взломали
Проишествия
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив