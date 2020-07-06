Коронавирус в Испании: все новые и новые вспышки инфекции

Газета El Mundo со ссылкой на источники в региональных службах напоминает, что министерство здравоохранения Испании не предоставило никакой информации о развитии эпидемии с пятницы, и ежедневный баланс можно ожидать только в понедельник ближе к вечеру.

Об этом пишет УРА-Информ.

Региональные службы здравоохранения указывают, что в большинстве случаев вспышки SARS-CoV-2 касаются предприятий по производству пищевых продуктов и ферм.

До пятницы, в части автономного сообщества Галисия, на северо-западе Испании, будет вынуждена изоляция для жителей комарка (эквивалент украинского района) Марина. Ограничения, объявленные в воскресенье, связаны с быстро растущим числом коронавирусных инфекций. Там было подтверждено 106 инфекций.

С субботы принудительная изоляция также распространяется на Сегрию в Каталонии. Причина объявления 15-дневных ограничений из-за того, что в регионе выявлены были многочисленные случаи коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 49 000 случаев заражения COVID-19.