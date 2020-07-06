10:25 06.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245453:labazovych

17 украинских туристов все-еще остаются в изоляторе в Афинах

Продолжается история украинских туристов, которые были задержаны в аэропорту Афин после прилета из Украины. Они провели уже вторую ночь в изоляторе в местном аэропорту.

17 украинских туристов все-еще остаются в изоляторе в Афинах

К задержанным в субботу гражданам Украины, вчера, в воскресенье пустили консула. Он передал им вещи первой необходимости - воду и средства гигиены.В Также украинцев обеспечили матрацами, первую ночь они провели на пустой кровати.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

Компания Wizzair передала своим пяти пассажирам бутерброды и воду. В тоже время Ryanair никак не отреагировала на данный момент. Украинцам также под наблюдением позволили выйти в местный магазин.

Вещи и чемоданы украинцам на данный момент так и не вернули, их получила только одна женщина, которая прилетела в Афины с двумя внуками.

Отмечается, что женщины и мужчины были разделены по различным блокам. Кроме граждан Украины задержаны также грузины и албанцы. В воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора.

Власти Греции отмечают, что вернуться домой украинцы могут только прямым рейсом домой, однако ближайший запланирован только на вторник. На данный момент пассажиры отметили, что билетов назад не покупали.

Ранее мы сообщали, что Египет открыл свои аэропорты для украинцев.


Поделиться

Читайте также:
 
Насколько подорожают квартиры из-за закона о риелторах Коронавирус в Украине: количество новых случаев падает, данные за 6 июля Украина ждет нападения со стороны России: стали известны причина и место В Австралии впервые за 100 лет границы между штатами будут закрыты
Проишествия
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив