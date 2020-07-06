17 украинских туристов все-еще остаются в изоляторе в Афинах

К задержанным в субботу гражданам Украины, вчера, в воскресенье пустили консула. Он передал им вещи первой необходимости - воду и средства гигиены.В Также украинцев обеспечили матрацами, первую ночь они провели на пустой кровати.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

Компания Wizzair передала своим пяти пассажирам бутерброды и воду. В тоже время Ryanair никак не отреагировала на данный момент. Украинцам также под наблюдением позволили выйти в местный магазин.

Вещи и чемоданы украинцам на данный момент так и не вернули, их получила только одна женщина, которая прилетела в Афины с двумя внуками.

Отмечается, что женщины и мужчины были разделены по различным блокам. Кроме граждан Украины задержаны также грузины и албанцы. В воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора.

Власти Греции отмечают, что вернуться домой украинцы могут только прямым рейсом домой, однако ближайший запланирован только на вторник. На данный момент пассажиры отметили, что билетов назад не покупали.

Ранее мы сообщали, что Египет открыл свои аэропорты для украинцев.