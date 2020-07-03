Украина вышла на уровень Польши и Чехии - Шмыгаль

Глава Правительства рассказал о ситуации с тестированиями на коронавирусную инфекцию в стране. Он отметил, что все, кто обращается, - все получают возможность пройти тестирование. Шмыгаль отметил, что каждый день в Украине делают более 20 000 тысяч, тестов речь, скорее всего, о ИФА и ПРЦ тестах вместе взятых. Он отметил, что в некоторые дни этот показатель доходит до 25 000.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодняшний день по количеству тестирований Украина вышла ... на уровень Польши и Чехии. Относительно места Украины, мы находимся на 35-м месте в мире по количеству заболевших лиц. И по количеству тестирований находимся на уровне с государствами Восточной Европы", - отметил Шмыгаль.



Также глава Правительства добавил, что количество новых заболеваний все еще на высоком уровне, но оно каждый день по немного падает.

Ранее Шмыгаль рассказал о том, будет ли ученики школ с первого сентября учиться дистанционно.