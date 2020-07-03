Почему украинцев массово не тестируют на коронавирус: Ляшко назвал причину

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине не задействовано массовое тестирование на COVID-19. Он отметил, что в стране просто нет денег, чтобы проверять всех подряд украинцев, ведь на тесты идет большое количество денег.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

"Каждая страна разрабатывает алгоритмы тестирования в зависимости от своих экономических возможностей. Мы не можем сказать, что у нас сегодня экономика такая, как в Польше, Италии, Испании или США. Мы не можем всех тестировать для того, чтобы удовлетворять желание тестироваться. Но мы стопроцентно тестируем людей с симптомами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией", - отметил Ляшко.

Он добавил, что стране не хватит не только финансовых ресурсов, но и также специалистов, которые могли бы делать такие тесты. Он отметил, что граница Украины это – 80 тысяч тестов в неделю. Сейчас же уровень тестирование 72 000 за семь дней.

Напомним, что в Украине по последним данным 46 763 случаев заражения коронавирусом.