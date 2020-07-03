Коронавирус в США: установлен новый рекорд

Эпидемиологическая ситуация в США быстро ухудшается, в том числе в Техасе и Аризоне, но число случаев выявления коронавируса ежедневно увеличивается в 40 штатах. С другой стороны, процент положительных тестов увеличивается в 36. В Техасе за две недели он вырос с 8 до 14,5 процента, а в Аризоне - с 5,7 процента до 10,3 процента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Из более чем 55 000 случаев, выявленных в четверг, более 10 000 припадает на Флориду. Ни в одной европейской стране не было такого высокого ежедневного результата, как в этом штате на юге США. Напротив, в Техасе число случаев, обнаруживаемых в день, в настоящее время составляет около 8000.

Губернатор Грег Эбботт приказал в четверг публично носить защитные маски на большей части территории штата. Ранее он говорил, что власти не должны навязывать такое обязательство резидентам и выступает за быстрое открытие экономики.

Напомним, что в Украине по последним данным 46 763 случаев заражения коронавирусом.