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Очередное штормовое предупреждение в Украине: погода на четверг

В Украине на 2 июля спасателями было объявлено ухудшение погодных условий и опубликовано наставления украинцам во время непогоды. В четверг в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Очередное штормовое предупреждение в Украине: погода на четверг

Украинские сотрудники спасательных служб предупреждают граждан страны о том, что 2 июля ночью в Приазовье и на территории оккупированного Крыма, а днем в западных областях ожидаются сильнейшие грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщал ранее УРА-Информ, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 24 июня, отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте сориентироваться в ситуации, что там происходит.


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