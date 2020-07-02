Очередное штормовое предупреждение в Украине: погода на четверг

В Киеве объявлено штормовое предупреждение В Киеве в воскресенье, 23 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в субботу, 22 февраля.

Ситуация на западе критическая: туда отправилась Нацгвардия и авиация МВД Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для помощи гражданам Украины в западных областях страны были задействованы дополнительные силы и авиация МВД. В данный момент спецслужбы занимаются укреплением берегов на подтопленных территориях, эвакуируют пострадавших жителей, откачивают воду и осуществляют воздушный и наземный мониторинг местности. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Погода в Украине покалечила четверых людей Из-за погодных условий в Украине 16 июня четыре человека получили травмы в результате падения деревьев. Об этом сообщили вВ пресс-службе ГосЧС.

На Британію обрушився шторм "Денніс" - ФОТО Через тиждень після урагану "Киара" на Великобританію обрушився новий шторм. У неділю, 16 лютого, на Уельс і південь Шотландії обрушився шторм "Денніс".

США виділить Україні 250 млн доларів на озброєння Законопроект про виділення бюджету на національну оборону США в 2021 році включає 250 млн доларів оборонної допомоги Україні. Цільовим призначенням грошових коштів є забезпечення летального і нелетальної озброєння для української держави, проведення додаткових військових навчань, а також надання консультативної допомоги Збройним силам України. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на сайт Роба Портмана, сенатора-республіканця, члена Комітету з питань міжнародних відносин і співзасновника і співголови Українського кокуса в Сенаті.

В Україні в суботу тепло, а місцями похолодання з дощами і снігом Погода в Україні в суботу, 7 березня, буде мінливою. Десь чекають сонячну квітневу погоду, а десь будуть дощі. На високогір'ї Карпат навіть може випасти мокрий сніг при нулі градусів. Там можливий мокрий сніг.

Через негоду в Києві синоптики оголосили штормове попередження Погодні умови в українській столиці в неділю, 16 лютого, погіршилися. Синоптики Укргідрометцентру оголосили штормове попередження в найближчу годину. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Україна повинна бути готова до повного вторгнення РФ Громадяни Української держави зобов'язані бути ментально готові до повномасштабного наступу військ Російської Федерації на Україну. Будь-які російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії і напад на нашу країну. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає УРА-Інформ.