12:42 02.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Море, солнце, пляж: в какие страны украинцы смогут попасть

Коронавирусная инфекция на территории Украины стремительно набирает темпы: по состоянию на 1 июля, в стране было зафиксированы 44 998 случаев зараженияВВ коронавирусом нового поколения. В результатеВВ таких данных ЕС закрывает свои границы для туристов из Украины, однако, несмотря на это, есть исключения из правил, и законные лазейки. Об этом подробнее сообщает УРА-Информ со ссылкой на список курортных стран опубликованный Европейской правдой.

Море, солнце, пляж: в какие страны украинцы смогут попасть

У жителей Украины – именно жителей, а не граждан страны – еще остается шанс пересечь границу Шенгена. По новым эпидемическим критериям, имеет значение не паспорт туриста, а его место проживания в последние недели и месяцы.

Европейский Союз также определили сезонных работников и студентов, которые едут поступать в ВУЗы Европы как безопасную категорию населения для пересечения границ.

Всех туристов Хорватия отнесла в категорию "гостей, визит которых важен из соображений экономической безопасности" страны.

Теперь для въезда в Хорватию достаточно показать распечатанное подтверждение бронирования номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме.

Попасть в страну можно как на самолете, так и автомобилем, главное – иметь при себе распечатанную бронь в местном отеле.

К примеру, в албанскую столицу Тирану летают рейсы МАУ, SkyUp и Jonika. Еще можно добраться на авто через Косово.

В Черногорию украинских туристов пускают с отрицательным результатом "свежего" теста на SARS-CoV-2 (тест должен быть сдан не позднее 72 часов до пересечения границы, а результаты получены не более чем за 48 часов до того). Его придется делать в аккредитованных лабораториях, если вы очень сильно хотите попасть в Черногорию.

Туристы, которые летят на пляжи Турции также должны учесть новое требование.

"По прилету в Турцию с вас потребуют страховку, покрывающую лечение от COVID-19", – уточнил посол Украины Андрей Сибига.

Египет вошел в список стран "красной зоны". Это значит, что украинцу. Который вернется после отдыха придётся отсидеться на двухнедельной самоизоляции.

Отдых в Грузии должен быть доступен с 1 августа.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВВ США был побит критический рекорд по заболевшим коронавирусом.


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