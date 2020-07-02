Море, солнце, пляж: в какие страны украинцы смогут попасть

У жителей Украины – именно жителей, а не граждан страны – еще остается шанс пересечь границу Шенгена. По новым эпидемическим критериям, имеет значение не паспорт туриста, а его место проживания в последние недели и месяцы.

Европейский Союз также определили сезонных работников и студентов, которые едут поступать в ВУЗы Европы как безопасную категорию населения для пересечения границ.

Всех туристов Хорватия отнесла в категорию "гостей, визит которых важен из соображений экономической безопасности" страны.

Теперь для въезда в Хорватию достаточно показать распечатанное подтверждение бронирования номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме.

Попасть в страну можно как на самолете, так и автомобилем, главное – иметь при себе распечатанную бронь в местном отеле.

К примеру, в албанскую столицу Тирану летают рейсы МАУ, SkyUp и Jonika. Еще можно добраться на авто через Косово.

В Черногорию украинских туристов пускают с отрицательным результатом "свежего" теста на SARS-CoV-2 (тест должен быть сдан не позднее 72 часов до пересечения границы, а результаты получены не более чем за 48 часов до того). Его придется делать в аккредитованных лабораториях, если вы очень сильно хотите попасть в Черногорию.

Туристы, которые летят на пляжи Турции также должны учесть новое требование.

"По прилету в Турцию с вас потребуют страховку, покрывающую лечение от COVID-19", – уточнил посол Украины Андрей Сибига.

Египет вошел в список стран "красной зоны". Это значит, что украинцу. Который вернется после отдыха придётся отсидеться на двухнедельной самоизоляции.

Отдых в Грузии должен быть доступен с 1 августа.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВВ США был побит критический рекорд по заболевшим коронавирусом.