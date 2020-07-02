10:35 02.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Черные ящики сбитого самолета МАУ могут быть расшифрованы: все подробности

Франция отослала Украине приглашения на присоединение в расшифровке "черных ящиков"В сбитого украинского самолета МАУ в небе над Тегеранов в январе текущего года. Бортовые самописцы авиасудна планируют доставить в Лион 20 июля. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает УРА-Информ.

Черные ящики сбитого самолета МАУ могут быть расшифрованы: все подробности

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля", - написал чиновник.

29 июня стало известно, что военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки заявил, чтоВ Иран отправил во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ.

По словам иранского чиновника, эксперты из Ирана не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что власти иранского государства объявили о своей готовности выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета "Международных авиалиний Украины" сбитого в небе над Тегераном. Помимо этого, Иран в ближайшие дни передаст "черные ящики" самолета во Францию.В 


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