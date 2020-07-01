16:00 01.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине поднимут штрафы за превышение скорости в 6 раз: что известно

В Министерстве внутренних дел Украины разработали план для того, чтоб в сентябре текущего года предложить Верховной Раде Украины принять, законопроект, который увеличит штрафы за превышение скорости во время езды на транспортном средстве. Новый размер штрафов планируют поднять в шесть раз. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Антон Геращенко, передает УРА-Информ.

В Украине поднимут штрафы за превышение скорости в 6 раз: что известно

Речь идет о тех гражданах страны, которые систематически превышают допустимую В скорость более, чем на 50 км/ч. Известно, что МВД буде выдвигать предложение повысить штраф с 510 до 3 400 гривен.

"Мы считаем, что 510 гривен - слишком невысокая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч", - заявил чиновник.

В данный момент в стране, если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Как сообщал ранее УРА-Информ, кризисВ из-за карантина и коронавируса серьезно ударила, как по экономике Украине, так и по самим украинцам. При этом прогнозы и дальше не очень хорошие.


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