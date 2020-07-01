Украина в шаге от показателя, при котором нужно усиливать карантин

Практически все основные и важные показатели коронавирусной инфекции в Украине показывают стремительное ухудшение. Правительство страны уже готовится к второй волне COVID-19.
На данный момент очень важный показатель заболеваемости на коронавирус в Украине на 100 тысяч населения составляет 58. Это очень близко к тому показателю, при котором нужно вводить снова карантинные ограничения по всей стране или в некоторых регионах. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что показатель в 60 больных людей на 100 000 населения - это лимит, при котором надо будет усиливать карантин, как на уровне страны, так и на уровне отдельных регионов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Сегодня, первого июля, по традиции состоялось селекторное совещании по предотвращению распространения коронавируса в стране при участии президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось также, что на данный момент задействовано низкое количество аппаратов ИВЛ - 6,5 процента.
В тоже время в Национальной полиции сообщили, что за последние сутки было зафиксировано 484 протокола об нарушении карантина общественными заведениями: ресторанами, ночными клубами и другими.
Напомним, что в Украине почти 45 000 подтвержденных случаев заражения на COVID-19.