Украина в шаге от показателя, при котором нужно усиливать карантин

На данный момент очень важный показатель заболеваемости на коронавирус в Украине на 100 тысяч населения составляет 58. Это очень близко к тому показателю, при котором нужно вводить снова карантинные ограничения по всей стране или в некоторых регионах. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что показатель в 60 больных людей на 100 000 населения - это лимит, при котором надо будет усиливать карантин, как на уровне страны, так и на уровне отдельных регионов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сегодня, первого июля, по традиции состоялось селекторное совещании по предотвращению распространения коронавируса в стране при участии президента Украины Владимира Зеленского. Отмечалось также, что на данный момент задействовано низкое количество аппаратов ИВЛ - 6,5 процента.

В тоже время в Национальной полиции сообщили, что за последние сутки было зафиксировано 484 протокола об нарушении карантина общественными заведениями: ресторанами, ночными клубами и другими.

Напомним, что в Украине почти 45 000 подтвержденных случаев заражения на COVID-19.