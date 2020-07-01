Сколько времени нужно, чтобы победить коронавирус: украинские реалии

За последними данным в Украине болезнью болеет 24 277 человек, это на 217 больше, чем днем ранее. При этом многих интересует вопрос, сколько в среднем украинские пациенты болеют на коронавирусную инфекцию.

Об этом рассказал во время брифинга сегодня, первого июля, министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что средняя продолжительность болезни у украинцев - три недели.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"В среднем у нас около трех недель в стране - продолжительность коронавирусной болезни. Но в то же время иногда она и 30 дней, 39 дней, в зависимости от тяжести (течения) болезни", - сказал министр.

Напомним, что за последние сутки в Украине было зафиксировано 664 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране с начала пандемии почти 45 000 подтвержденных случаев. В