Какой будет июль в Украине: синоптики дали прогноз

Второй месяц лета будет на несколько градусов жарче, чем это было в предыдущие годы. Однако количество осадков останется прежним.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на украинский гидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений", - отмечают синоптики.

Также они добавляют, что июль можно считать самым теплым месяцем года, однако если учитывать также периоды неустойчивой погоды: грозы, шквалы, ливни и жаркие засушливые дни.

В среднем за второй месяц лета выпадает 29-102 мм осадков, в первую очередь в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Температура воздуха по средним значениям в июле по статистике - 17-22 выше нуля, на юге до 24, в горных районах 11-16.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в первый день июля.