12:02 01.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Четыре европейские страны открывают курорты для украинцев: какие условия

Сегодня, первого июля, начался второй месяц лета. Многие украинцы несмотря на пандемию коронавируса все-таки намерены поехать за границу на любимый курорт и отдохнуть от проблем.

Четыре европейские страны открывают курорты для украинцев: какие условия

Если в июне было очень трудно и фактически не реально куда-то поехать на море, то в июле ситуация уже изменилась.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Несмотря на то, что Европейский Союз все еще не отменил запрет на въезд для украинцев граждане нашей страны, могут отдохнуть на берегах Хорватии. Это возможно из-за того, что страна не входит в Шенгенскую зону. Чтобы туда попасть на границе нужно показать бронирование номераВ в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме на территории страны. Туда можно попасть самолетом или же через Венгрию автомобилем, которая открыла свою страну для украинцев в рамках транзита.

Также украинцы могут отдыхать в Албании безо всяких проблем. Однако туда можно только полететь.

Турецкие отели и курорты уже открыты для украинцев. Однако там нужно представить страховку, которая в случае заражения коронавирусом покрывала бы лечения.

С первого июля свои курорты должна была открыть и Грузия, но перенесла это решение на первое августа.


      
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