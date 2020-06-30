ВОЗ обеспокоена темпами роста числа зараженных

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - отметил гендиректор.

По словам Гебрейсуса, введенные многими государствами карантинные меры позволили притормозить развитие коронавирусной инфекции, но не остановили распространение болезни целиком по всему миру.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - подчеркнул глава ВОЗ.

Также он добавил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

Ранее УРА-Инфрм сообщал, что вВ последние выходные июня на пляжах и в самой Одессе было очень большое количество отдыхающих, которые не придерживались ни социальной дистанции, ни других карантинных ограничений.