Очень недешево: американская компания назвала цену на лекарство от коронавируса

Ремдесивир - экспериментальный препарат, первоначально разработанный для лечения пациентов с геморрагической лихорадкой, вызванной вирусом Эболи, но он никогда не был одобрен для лечения этого заболевания. Американский национальный институт инфекционных заболеваний (NIAID) считает, что в попытках использовать его с COVID-19 он сокращает процесс лечения на четыре дня, а также немного снижает риск смерти.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

"При нормальных обстоятельствах мы бы оценили препарат в соответствии с его стоимостью. Первые результаты NIAID у госпитализированных пациентов с COVID-19 показали, что ремдесивир сокращает время выздоровления в среднем на четыре дня. Если взять в качестве примера США, выписка одного пациента ранее из больницы сэкономит деньги больнице на сумму около 12 тысяч долларов", - указал в открытом письме президент Gilaed Sciences Даниэль О'Дей.

Однако он добавил, что компания решила "цена ремдесивира значительно ниже этой стоимости". "Чтобы обеспечить широкий и равный доступ во время неотложных глобальных потребностей, мы установили цену для развитых правительств в размере 390 долларов США за флакон"

При этом одному пациенту на лечение нужно шесть флаконов, что равняется 2340 долларов или более 62 000 гривен.

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