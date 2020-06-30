Когда откроются границы для украинцев: в Кабмине рассказали об нюансах

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что на данный момент показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине не позволяет стране вести активные переговоры по поводу открытия границ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Уже сейчас мы понимаем, что с 1 июля чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не с Украиной, а потому, что во всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс. Вы знаете, что методология, по которой Европейская комиссия делает отметку в Шенгенской зоне, чисто техническая и базируется на количестве больных на 100 тыс. человек", - сказала Стефанишина.

Она также добавила, что европейские страны доверяют официальной статистике Киева и ведут все время переговоры и консультации по важным вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. В

Напомним, что Украина не вошла в список 14 стран, граждан которым с первого июля можно будет снова посещать страны Европейского Союза.