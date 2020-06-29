14:54 29.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Выходные в июле 2020: сколько украинцы будут отдыхать во втором месяце лета

Уже совсем скоро заканчивается первый месяц лета – июнь. Он пролетел, не так, так как это было ранее. Карантин все еще действует, границы фактически закрыты, а дожди на Западе, да и по всей Украине удивили всех.

Выходные в июле 2020: сколько украинцы будут отдыхать во втором месяце лета

Уже в среду нас ждет второй месяц лета – июль, и многие надеются, что он будет лучше, чем июнь. Некоторые страны откроют свои границы с первого июля, да и дожди вроде должны смениться на жару. Однако рабочих дней у украинцев в июле будет полно - сразу 23, а вот дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.

Об этом пишет УРА-Информ.

В общей сложности украинцев ждет восемь выходных – четыре субботы и четыре воскресенья. Выходными будут 4-5 июля; 11-12 июля; 18-19 июля; 25-26 июля.

Среди самых известных праздников в июле стоит отметить - День Военно-морских Сил Украины (5 июля), День войск ПВО Вооруженных Сил Украины (6 июля), День бухгалтера (16 июля), День флота Украины (26 июля), День системного администратора (31 июля).

Ранее мы сообщали о том, какой будет погода в первый день июля.


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