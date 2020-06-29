"Рыцари еще не перевелись": в Киеве на видео попал мужчина, заехавший за пивом на коне

Нештатная для Киева ситуация произошла в жилом массиве Виноградаря (на проспекте Георгия Гонгадзе, 5). Видео событий опубликовал на You-Tube канал "Криминальная Украина".

В комментариях жители страны уже успели пошутить на счет необычного образа мужчины Также шутят про правила посещения супермаркетов, в том числе про маски и возможность посещать магазины с животными.

Пользователи пишут:

"Киев быстрыми темпами превращается в село. Этого следовало ожидать";

"Прынц на коне, да еще и с пивком";

"Ну так не с собакой и мороженкой зашел. С конем можно";

"Это новая реклама "олд спайс", где главный лозунг: "а я на коне";

"То есть с собаками, котиками заходить можно, и все, бл**ь, молчат, а на коне зашел, все, сразу подымают кипишь";

"А где написано, что на коне нельзя?" и др.

Как сообщал ранее УРА-Информ, многие украинцы из-за финансовой ситуации и также из-за все еще закрытых многих европейских курортов и границы, чтобы хоть как-то отдохнуть на море в этом году решили отправиться на украинские курорты.