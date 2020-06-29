На Закарпатье 70% коек уже заняты больными на коронавирус

К примеру, в Черновицкой и Львовской областях заняты около 45% коек, в столице Украины 0 Киеве - меньше 40%, а в отдельных регионах, таких как Днепропетровская или Полтавская области, - меньше 2%.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины открыто выразило свои опасения и негодования касательно того, чтоВ в медучреждениях скоро будет не хватать кроватей для пациентов с коронавирусом. В Министерстве предполагают, что система здравоохранения Украины сейчас работает лучше, чем в начале пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, но все равно она может не справиться в случае большого наплыва зараженных граждан. В некоторых областях страны с такой же динамикой прироста больных, вскоре может не хватить.

В целом под критерии смягчения карантинных ограничений сейчас, кроме Закарпатья, не проходят еще 12 регионов.

В Киеве, Киевской и Одесской областях - плохая динамика (например, в столице зафиксировали 50%-ный рост по сравнению с предыдущей карантиннойВ неделей). В Волынской, Львовской и Ровенской областях - слишком большой процент выявлений. Харьковская и Хмельницкая области превышают оба этих параметра.

Ранее УРА-Информ сообщал, чтоВ ЕС опубликовал список стран, для которых откроет границы с 1 июля.