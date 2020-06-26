В США хотят уничтожить все изображения Иисуса

"Да, я считаю, что статуи белого европеоида, якобы Иисуса, тоже необходимо убрать. Всё это - разновидность белого шовинизма. Они являются формой белого превосходства. Всегда были. По Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться, угадайте, куда она отправилась? В Египет! А не Данию. Снести их", - призвал Кинг.

Также он подчеркнул, что белокожие люди никогда бы не приняли религию "от темнокожего человека".

"Все фрески и витражи с белым Иисусом, его европоидной матерью и их белыми друзьями тоже надо уничтожить. Они представляют собой грубую форму белого превосходства и созданы как инструмент угнетения. Расистская пропаганда. Они все должны быть снесены. Все инструменты превосходства белых должны быть снесены. Все они", - уточнил свою позицию активист.

Активист считает, что если в чьей-то религии Иисус - светловолосый и голубоглазый, это означает, что этот человек исповедует "не христианство, а белое превосходство".

Ранее УРА-Информ сообщал, чтоВ Украина попросила помощи у Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейскому Союзу в связи с тяжелой ситуацией с наводнением в Западных регионах страны.