13:21 26.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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В США хотят уничтожить все изображения Иисуса

Лидер движения Black Lives Matter Шон Кинг,В соратник Кшамы Савант, который является одним из руководителей избирательной кампании Берни Сандерса, призвал уничтожить все изображения белого Иисуса в Соединенных Штатах Америки. Он прокомментировал в твиттере снос активистами исторических памятников и статуй во время протестов Black Lives Matter.

В США хотят уничтожить все изображения Иисуса

"Да, я считаю, что статуи белого европеоида, якобы Иисуса, тоже необходимо убрать. Всё это - разновидность белого шовинизма. Они являются формой белого превосходства. Всегда были. По Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться, угадайте, куда она отправилась? В Египет! А не Данию. Снести их", - призвал Кинг.

Также он подчеркнул, что белокожие люди никогда бы не приняли религию "от темнокожего человека".

"Все фрески и витражи с белым Иисусом, его европоидной матерью и их белыми друзьями тоже надо уничтожить. Они представляют собой грубую форму белого превосходства и созданы как инструмент угнетения. Расистская пропаганда. Они все должны быть снесены. Все инструменты превосходства белых должны быть снесены. Все они", - уточнил свою позицию активист.

Активист считает, что если в чьей-то религии Иисус - светловолосый и голубоглазый, это означает, что этот человек исповедует "не христианство, а белое превосходство".

Ранее УРА-Информ сообщал, чтоВ Украина попросила помощи у Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейскому Союзу в связи с тяжелой ситуацией с наводнением в Западных регионах страны.


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