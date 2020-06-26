12:00 26.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина может быть включена в список стран ЕС

Украина вошла в предварительный список стран, которым могут разрешить въезд в Европейский Союз во время пандемии коронавирусной инфекйии. Об этом говорится в одном из проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза, передает Euronews, ссылаясь на источники.

Украина может быть включена в список стран ЕС

Речь идет о тех государствах мира, которые предлагают включить в "белый список" от начала июля текущего года. Среди 54 стран также присутствует и украинское государство.

Также из других стран, которые не включены в ЕС, границы могут открыть жителям Андорры, Сербии, Боснии, Албании, Черногории, Грузии.

На текущий момент в ЕС еще не было принято окончательное решения относительно открытия границ для других государств, поэтому список стран еще может измениться.

Ранее УРА-Информ сообщал, что после более чем трехмесячного карантина, вызванного распространением коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, Эйфелева башня была вновь открыта. Символ Франции и Парижа открыт только частично для посетителей. Каждый желающий взобраться на башню должен соблюдать санитарные правила безопасности.


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