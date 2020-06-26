10:30 26.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Количество новых случаев COVID-19 теперь измеряется тысячами: данные за 25 июня

По состоянию на утро пятницы, 26 июня в Украине был зафиксирован очередной антирекорд. Количество новых инфицырованных в Украине за сутки возросло до 1 109 граждан. Наибольшее число зараженных коронавирусной болезнью родом из китайского Уханя, было зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на карту Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Количество новых случаев COVID-19 теперь измеряется тысячами: данные за 25 июня

Сейчас в стране суммарно 41 117 граждан с позитивными тестами на коронавирусную болезнь.

Также известно, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 19 человек, а всего было лабораторно подтверждено 1086 смертельных случаев по всей территории Украины.

Стоит отметить, что в Украине впервые число новых случаев COVID-19 превысило тысячу человек. Хотя до этого в стране уже было зафиксировано несколько антирекордов.

Новым антилидером по числу инфицированным стала Львовская область. После нее Киев, Черновицкая, Ровенская и Закарпатская области.

Как сообщал ранее УРА-Информ,ВВ рост заболеваемости на коронавирус в Европе вызывает беспокойство.


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