Количество новых случаев COVID-19 теперь измеряется тысячами: данные за 25 июня

По состоянию на утро пятницы, 26 июня в Украине был зафиксирован очередной антирекорд. Количество новых инфицырованных в Украине за сутки возросло до 1 109 граждан. Наибольшее число зараженных коронавирусной болезнью родом из китайского Уханя, было зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на карту Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Сейчас в стране суммарно 41 117 граждан с позитивными тестами на коронавирусную болезнь.
Также известно, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 19 человек, а всего было лабораторно подтверждено 1086 смертельных случаев по всей территории Украины.
Стоит отметить, что в Украине впервые число новых случаев COVID-19 превысило тысячу человек. Хотя до этого в стране уже было зафиксировано несколько антирекордов.
Новым антилидером по числу инфицированным стала Львовская область. После нее Киев, Черновицкая, Ровенская и Закарпатская области.
Как сообщал ранее УРА-Информ,ВВ рост заболеваемости на коронавирус в Европе вызывает беспокойство.