14:48 25.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина вошла в серьезную волну заболеваемости на коронавирус - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания Правительства, 25 июня, рассказал о последних новостях по поводу распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Украина вошла в серьезную волну заболеваемости на коронавирус - Шмыгаль

По мнению главы Правительства, Украина на данный момент вошла в серьезную волну COVID-19 и ситуация продолжает ухудшаться.

"Очередной антирекорд - почти тысяча больных коронавирусом официально подтвержденных за минувшие сутки. Продолжается рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал, и это означает, что мы вошли в такую серьезную волну заболеваемости коронавирусом", - цитирует Шмыгаля УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Он добавил, что в некоторых регионах Украины приходится разворачивать больницы, так называемой второй волны, так как больницы первой очереди уже переполнены.

Также премьер-министр Украины обратился к украинцам, чтобы те придерживались карантинных ограничений, ведь если ситуация будет ухудшаться снова придется закрыть страну и возвращать жесткие ограничения.

Ранее мы сообщали, что Правительство Шмыгаля может не доработать даже до осени.


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