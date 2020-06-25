15:12 25.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда откроются кинотеатры: Кабмин назвал дату

Многие ценители кино ожидали того момента, когда наконец-то откроются кинотеатры, которые не работали несколько месяцев из-за карантинных ограничений.

Когда откроются кинотеатры: Кабмин назвал дату

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение позволить кинотеатрам отрыться с второго июля. При этом такие заведения должны соблюдать четкие противоэпидемические условия, а в зрительном зале не должно быть заполнено более 50% мест.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Мы вводим запрет работы кинотеатров до 1 июля 2020 года. То есть возможность их работы, начиная со 2 июля, но с четкими условиями, по наполненности не более 50%", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он добавил, что согласно проекту, центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время начала своей работы.

Также украинцам больше ну нужно будет сидеть на самоизоляции после возвращения из-за границы или временно оккупированных территорий, если результаты ПЦР-теста показали негативный результат.

Отметим, что по последним данным в Украине зафиксировано более 40 000 случаев заражения. Только за последние сутки 994 заразились COVID-19.

Ранее мы отмечали, что Украина заняла 2 место в Европе по приросту зараженных на COVID-19.


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