По состоянию на 22 июня, в Украине 19587 активных случаев COVID-19 или 46,8 случаев на 100 тысяч населения. Таким образом, Украина попала в список стран "красной зоны", что означает запрет на международные авиаперевозки, в том случае, если ситуация немедленно не изменится в лучшую сторону.

The New York TimesВВ пишет, что власти Европейского Союза уже согласовали предварительный список стран, для граждан которых будет разрешен въезд с первого июля текущего года.

Известно, что в этот список не вошли Россия, Бразилия и США. Про Украину в статье не сказано.

По данным иностранного издания, среди стран, из которых разрешат въезд, есть Черногория, , Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Косово и Северная Македония, Китай, Уругвай, Куба и Вьетнам.

Ориентиром для составления такого списка на въезд и передвижение являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч человек. Для посещения Евросоюза с 1 июля необходимо, чтобы количество заболевших было в пределе 20 человек на 100 тысяч.

В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.

"Президент Трамп, а также его российские и бразильские коллеги,ВВ Владимир ПутинВВ и Жаир Болсонару, по словам критиков, следовали схожим путем в борьбе с эпидемией, которая оставила все три страны в одинаково плохом положении: они с самого начала пренебрежительно относились к кризису, медленно реагировали на научные рекомендации и в результате столкнулись с резким ростом числа новых случаев, в то время как другим частям мира, особенно Европе и Азии, постепенно удалось поставить распространение инфекции под контроль", — написано в статье NYT.

Как сообщал ранее УРА-Информ, после небольших перерывов на выходные дни в Украине снова обновился антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 940 человек сдало положительный тест на COVID-19 за последние сутки.