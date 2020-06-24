14:36 24.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Сколько человек умерло в мире от коронавируса: ужасающие цифры

Пандемия COVID-19 привела к гибели более 475 000 человек в мире, а число погибших удвоилось менее чем за два месяца. Скоро этот показатель приблизится к полумиллиону. Это последняя информация на среду 24 июня на основе официальных данных из отдельных стран. Большинство смертей было зарегистрировано в Европе.

Сколько человек умерло в мире от коронавируса: ужасающие цифры

В общей сложности 477 117 человек из 9 263 743 подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 умерли с начала мировой пандемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Самое большое количество смертей с начала пандемии было зафиксировано в Европе: 193 800 человек умерли, всего было зафиксировано 2 557 761 случаев заражения.

Однако именно в Латинской Америке пандемия коронавируса развивает быстрее всего. По состоянию на вторник, 23 июня, в этом регионе произошло 100 378 смертей, в общей сложности там зафиксировано 2 163 835 инфекций.

Согласно балансу агентства Reuters, который также основан на официальных данных, пандемия унесла 477 580 жизней по всему миру. Более 9,26 миллионов человек были инфицированы.

Напомним, что в Украине по данным на утро 24 июня зафиксировано 1051 летальный случай.


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