Сколько человек умерло в мире от коронавируса: ужасающие цифры

В общей сложности 477 117 человек из 9 263 743 подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 умерли с начала мировой пандемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Самое большое количество смертей с начала пандемии было зафиксировано в Европе: 193 800 человек умерли, всего было зафиксировано 2 557 761 случаев заражения.

Однако именно в Латинской Америке пандемия коронавируса развивает быстрее всего. По состоянию на вторник, 23 июня, в этом регионе произошло 100 378 смертей, в общей сложности там зафиксировано 2 163 835 инфекций.

Согласно балансу агентства Reuters, который также основан на официальных данных, пандемия унесла 477 580 жизней по всему миру. Более 9,26 миллионов человек были инфицированы.

Напомним, что в Украине по данным на утро 24 июня зафиксировано 1051 летальный случай.