Врач рассказал об угрозе заразиться коронавирусом на пляже

Врач-иммунолог Борис Донской поделился своим мнением по поводу того, безопасно ли отдыхать на пляжах во время пандемии коронавируса. Эксперт считает, что риск заразиться на пляжах минимален, если придерживаться социальной дистанции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Если на каждом квадратном метре по человеку, то тогда пляжи действительно могут стать рассадником и источником опасности. Но если люди на пляжах будут придерживаться определенной дистанции в несколько метров, то я не думаю, что это опасно. По сравнению с метро или другим общественным транспортом - это небо и земля с позиции риска", – подчеркнул медик.

Также врач ответил на вопрос о том, насколько будет опасна вода, если на нее накашляет больной. Он отметил, что нужно очень большое количество зараженной слизи, что бы это произошло. Поэтому если не пить морскую или речную воду, то все будет хорошо.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 38 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.