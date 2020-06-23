В США демонстранты пытались повалить бывшего президента

В американском издании отмечается, что вчера вечером сотни недовольных граждан страны обхватили статую на площади Лафайет, в попытках повалить ее, однако против них выстроились от 150 до 200 полицейских. Сотрудники органов правопорядка начали разгонять демонстрантов применив при этом слезоточивый газ.

Митингующие граждане Америки, в свою очередь, начали кидать в полицейских разные предметы. Так, одна женщина попала стулом в сотрудника правоохранительных органов, в результате чего тот упал и был доставлен в медицинское учреждение. Демонстрантам, к счастью, или к не счастью, так и не удалось свалить статую бывшего президента Соединенных Штатов Амеркии, однако они повредили подножье мемориального комплекса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил направить армию, чтобы вернуть контроль над улицами американских городов. Также он напоминал, что за вандализм в отношении памятников ветеранам американский закон позволяет отправить виновного в тюрьму на 10 лет.

Стоит напомнить, что протесты в США продолжаются с конца мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время задержания один из сотрудников американской полиции прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя задержанный кричал, что задыхается. В результате во многих американских городах прошли массовые протесты, которые сопровождались насилием и вандализмом.

Как сообщалось ранее, начали появляться различные версии взрыва дома по улицеВ Соломии Крушельницкой в Киеве. Жители рассказали о своей версии происшедшего.