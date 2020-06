В США демонстранты пытались повалить бывшего президента

"Як повідомила в п'ятницю газета The Washington Post, американські чиновники проінформували Берні Сандерса про те, що Росія намагається збільшити його шанси на праймеріз в Демократичній партії, як вона це зробила в 2016 році. Неважко уявити собі мотиви, які рухають Володимиром Путіним", - пише оглядач The New York Times Мішель Голдберг.