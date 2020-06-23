В Минобразования назвали подробности вступительной кампании во время пандемии

Чиновница уточнила, что закон об освобождении от обязательной государственной итоговой аттестации не отменяет проведение ВНО, даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, для тех выпускников, которые должны поступить в университет в текущем году.

"Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить", - резюмировала она.

Мандзий также добавила, что сроки вступительной кампании для выпускников текущего года уже были смещены. Подача заявлений в ВУЗы ВВ начнется с 1 августа, и с регистрации в электронных кабинетах.

Министр уточнила, что с 13 до 22 августа текущего года будет продолжаться прием заявлений, до 16 августа - для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО.

Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00.

Зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября.

А учебный год для первокурсников в этом году стартует с 15-17 сентября.

Как сообщалось ранее, адаптивный карантин в Украине будет действовать как минимум до 31 июля и на данный момент пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией.ВВ