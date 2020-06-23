SpaceX доставит на орбиту новую партию спутников Starlink

Американская компанияВ SpaceXВ перенесла с запуск очередной партии из 60В микроспутников Starlink с 23 на 25 июня 2020 года. Такое решение правления компании было обусловлено непогодой в районе космодрома на мысе Канаверал. Об этом пишетВ УРА-ИнформВ со ссылкой на NASASpaceflight.
Известно, что ракета Falcon 9, помимо спутников Starlink, должна вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5, которые были созданы специально для мультиспектральной съемки планеты.
Запуск микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink произойдет 25 июня в 16:39 (23:39 по киевскому времени).
Известно, что предыдущая партия из 58 спутников компании была запущена на орбиту 13 июня текущего года. Суммарно на орбите насчитывается 538 штук. ВпервыеВ запуск таких спутников состоялся в мае 2019 года.
Планируется, что 12 000 спутников Starlink создадут глобальную и масштабную сеть, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие. Основатель SpaceXВ Илон МаскВ планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.
Как сообщалось ранее, архив Службы безопасности Украины рассекретил подробные данные строительства и страшной аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая унесла жизни тысячи людей. Согласно архивным данным, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года.В