SpaceX доставит на орбиту новую партию спутников Starlink

Известно, что ракета Falcon 9, помимо спутников Starlink, должна вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5, которые были созданы специально для мультиспектральной съемки планеты.

Запуск микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink произойдет 25 июня в 16:39 (23:39 по киевскому времени).

Известно, что предыдущая партия из 58 спутников компании была запущена на орбиту 13 июня текущего года. Суммарно на орбите насчитывается 538 штук. ВпервыеВ запуск таких спутников состоялся в мае 2019 года.

Планируется, что 12 000 спутников Starlink создадут глобальную и масштабную сеть, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие. Основатель SpaceXВ Илон МаскВ планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.

Как сообщалось ранее, архив Службы безопасности Украины рассекретил подробные данные строительства и страшной аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая унесла жизни тысячи людей. Согласно архивным данным, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года.В