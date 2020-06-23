13:03 23.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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SpaceX доставит на орбиту новую партию спутников Starlink

Американская компанияВ SpaceXВ перенесла с запуск очередной партии из 60В микроспутников Starlink с 23 на 25 июня 2020 года. Такое решение правления компании было обусловлено непогодой в районе космодрома на мысе Канаверал. Об этом пишетВ УРА-ИнформВ со ссылкой на NASASpaceflight.

SpaceX доставит на орбиту новую партию спутников Starlink

Известно, что ракета Falcon 9, помимо спутников Starlink, должна вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5, которые были созданы специально для мультиспектральной съемки планеты.

Запуск микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink произойдет 25 июня в 16:39 (23:39 по киевскому времени).

Известно, что предыдущая партия из 58 спутников компании была запущена на орбиту 13 июня текущего года. Суммарно на орбите насчитывается 538 штук. ВпервыеВ запуск таких спутников состоялся в мае 2019 года.

Планируется, что 12 000 спутников Starlink создадут глобальную и масштабную сеть, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие. Основатель SpaceXВ Илон МаскВ планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.

Как сообщалось ранее, архив Службы безопасности Украины рассекретил подробные данные строительства и страшной аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая унесла жизни тысячи людей. Согласно архивным данным, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года.В 


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