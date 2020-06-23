13:55 23.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Небольшой итальянский городок предлагает бесплатный отдых: однако есть условия

Сан-Джованни-ин-Гальдо в регионе Молизе на юге Италии предлагает бесплатный недельный отпуск. Можно уже сейчас подать заявку на участие в программе.

Небольшой итальянский городок предлагает бесплатный отдых: однако есть условия

Из-за серьезного кризиса туристического сектора в результате пандемии COVID-19 в Италии, появляются различные инициативы для его возрождения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RAI.

Этим летом в Сан-Джованни-ин-Гальдо, недалеко от Кампобассо, где проживает около 600 человек, предлагаются местные туристические пакеты в рамках местного проекта "Подари себе Молизе". Как указано, Сан-Джованни-ин-Гальдо имеет стратегическое расположение. За очень короткое время - около 40 минут - мы можем добраться оттуда на машине до моря или в горы. Сан-Джованни-ин-Гальдо находится в двух часах езды от Рима и Неаполя.

Человек, который будет участвовать в программе, должен будет оплатить только расходы на проезд и питание. Участники остановятся в домах исторического укрепленного города, известного своими живописными пейзажами. Бесплатное проживание будет организовано с 4 июля по 3 октября 2020 года. Организаторы будут предоставлять 40 путевок каждую неделю.

Однако есть несколько условий. Для участия в программе вы не можете быть жителем региона Молизе, а также иметь недвижимость или родственников в этом регионе. Вам также нужно будет обосновать свое решение приехать в Молизе. Форма доступна на morrutto.com.

Ранее мы сообщали, что в Италии продают дома за 1 евро, есть только одно условие.


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