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Коронавирус в Италии: самое низкое количество смертей с начала марта

23 человека умерло за последние сутки в Италии от COVID-19, было обнаружено 218 новых коронавирусных инфекций, - объявили в понедельник (22 июня) Гражданская оборона страны. Общее количество погибших увеличилось до 34 657. Это самое низкое число смертей с начала марта.

Коронавирус в Италии: самое низкое количество смертей с начала марта

По официальным данным гражданской обороны, в стране в настоящее время болеют 20,6 тысячи человек. С воскресенья их число сократилось более чем на 300.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RAI.

Рекордно высокий процент - 90 процентов - инфицированные находятся в домашней изоляции практически без симптомов.

238720 - количество подтвержденных случаев заражения за период более четырех месяцев кризиса. Более 183 000 уже побороли болезнь. 530 из них – только за воскресенье.

В отделениях интенсивной терапии находятся 127 наиболее тяжело больных пациентов. В 9 из 20 регионов эти специальные отделения для инфицированных уже пусты.

Из 218 новых инфекций 143 были обнаружены в Ломбардии.

В штаб-квартире гражданской обороны в Риме премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил представителей здравоохранения за их самоотверженность и работу в кризисные месяцы.

Напомним, что в Украине более 38 000 подтвержденных случаев заболевания.


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