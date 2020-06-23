13:51 23.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Без боя не сдаемся: сотня украинцев прорвалась через КПВВ боевиков

На временно оккупированных территориях Донбасса через пункт пропуска боевиков "прорвались" более сотни чграждан Украины. В связи с этим украинский КПВВ "Новотроицкое" вчерашние сутки работал до 21:00. Об этомВ говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Без боя не сдаемся: сотня украинцев прорвалась через КПВВ боевиков

За вчерашние сутки с начала работы КПВВ "Новотроицкое" в течение всего дня пропуск с оккупированной территории Донбасса проходил гораздо медленнее, чем обычно. Несмотря на это, ближе к закрытию пункта пропуска люди начали массово прибывать.

"Они объяснили, что оккупационные власти сначала анонсировали возобновление пропуска на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь", а затем блокировали возможность пересечь линию разграничения. Люди говорят, что, не выдержав многочасового ожидания, прорвались через блокпост оккупантов и направились в серую зону", - говорится в сообщении.

Сотрудники пограничной службы также отметили, что работу КПВВ продлили, а последнего человека оформили уже после 21:00.

Касательно пропуска в направлении оккупированной территории Донецкой области, то украинская сторона пропустила транспортное средство с четырьмя людьми и четверых пеших. Люди на авто вернулись, поскольку боевики не пропустили их через пункт пропуска "Еленовка". По их словам, пеших граждан боевики тоже не пропустили.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился своим мнением по поводу реформы в правоохранительной системе.


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