13:42 22.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Вторая волна эпидемии коронавируса в Южной Корее: болезнь не намерена отступать

В Сеуле наступила вторая волна эпидемии COVID-19, нужно подготовиться к длительной битве с коронавирусом, предупреждают санитарные службы Южной Кореи. В тот день в стране было зарегистрировано 17 новых случаев заражения, в том числе 11 локальных.

Вторая волна эпидемии коронавируса в Южной Корее: болезнь не намерена отступать

Это наименьшее увеличение числа случаев заражения в Южной Корее в течение почти месяца, но это в основном связано с меньшим количеством тестов, проведенных за выходные. Власти предупреждают, что новые вспышки, выявленные после ослабления эпидемических ограничений, уже привели ко второй волне эпидемии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Yonhap.

- Изначально мы предсказывали, что вторая волна появится осенью или зимой. Наши прогнозы оказались неверными. Мы думаем, что до тех пор, пока у людей будут тесные контакты друг с другом, инфекции все равно будет происходить, - сказал глава Корейских центров по контролю заболеваний (KCDC) Дзеонг Юн Кионг.

Мэр Сеула Парк Вон Сан подчеркнул, что с конца апреля по 11 июня отмечается увеличение распространения коронавируса в Южной Корее до отметки 1,79. Если текущая тенденция сохранится, то в июле снова может происходить более 800 новых инфекций в день.

Ранее ВОЗ сообщила о самом трагическом дне с начала пандемии.


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