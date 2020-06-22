Как планировать путешествия украинцам: представлена специальная карта

С помощью этой карты можно намного лучше спланировать путешествия во время пандемии коронавируса. В ней можно увидеть требования и правила въезда в другие страны. На карте собрана обновленная информация о визах, разрешениях и ограничениях въезда для граждан Украины. Сама карта размещена по адресу tripadvisor.mfa.gov.ua.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"Это цифровой ответ на коронавирусный вызов. Мы будем поддерживать эту карту до тех пор, пока в мире остаются ограничения, связанные с пандемией, и обновлять ее", - рассказал на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дополнительно на карте также отображена информация по поводу транзитного проезда через территорию разных стран. Чтобы узнать информацию о стране нужно нажать на нее на карте.

Отметим, что на данный момент, 12:00 22 июня, фиксируется проблемы с доступом к сайту, наверное из-за резкого увеличения количества посетителей после старта.

Ранее мы сообщали, что Египет открывает свои курорты для украинцев с первого июня.