12:07 22.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как планировать путешествия украинцам: представлена специальная карта

Несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжается по всему миру, некоторые страны уже начали открывать свои границы для украинцев. Министерство иностранных дел предоставило специальную интерактивную карту.

Как планировать путешествия украинцам: представлена специальная карта

С помощью этой карты можно намного лучше спланировать путешествия во время пандемии коронавируса. В ней можно увидеть требования и правила въезда в другие страны. На карте собрана обновленная информация о визах, разрешениях и ограничениях въезда для граждан Украины. Сама карта размещена по адресу tripadvisor.mfa.gov.ua.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"Это цифровой ответ на коронавирусный вызов. Мы будем поддерживать эту карту до тех пор, пока в мире остаются ограничения, связанные с пандемией, и обновлять ее", - рассказал на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дополнительно на карте также отображена информация по поводу транзитного проезда через территорию разных стран. Чтобы узнать информацию о стране нужно нажать на нее на карте.

Отметим, что на данный момент, 12:00 22 июня, фиксируется проблемы с доступом к сайту, наверное из-за резкого увеличения количества посетителей после старта.

Ранее мы сообщали, что Египет открывает свои курорты для украинцев с первого июня.


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