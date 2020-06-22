Длинные выходные: сколько украинцы будут отдыхать на День Конституции 2020

Так в ближайшее воскресенье, 28 июня, Украина будет праздновать государственный праздник - День Конституции. Таким образом, украинцы получат еще один дополнительный день отдыха, который переносится на понедельник. В общей сложности выходными будут 27 июня, суббота,В 28 июня, воскресенье и 29 июня, понедельник. На работу нужно будет вернуться во вторник, 30 июня. Это будет последний день первого месяца лета.

Об этом пишет УРА-Информ.

Напомним, что Конституция Украины была принята в 1996 году именно 28 июня. Тогда народные депутаты 315 голосами "за" проголосовали как за отдельные статьи главного закона страны, так и за целые разделы.В Это произошло в 09:19 28 июня. Отметим, что спикер Парламента Александр Мороз не отпускал депутатов на протяжении 23 часов, пока в итоге не был принят такой важный для страны документ.

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