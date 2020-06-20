Курси підвищення кваліфікації вчителів: що обрати педагогу

Адже неможливо навчати інших, якщо постійно не вдосконалюєшся і не навчаєшся сам. Сучасні технічні можливості освіти значно спрощують процес самовдосконалення, адже дозволяють проходити будь-які цікаві вам курси навіть онлайн, обравши найзручніший час. Але чи враховуватиметься вчителю такий формат підвищення кваліфікації? Щоб завжди володіти лише найактуальнішою інформацією, пропонуємо розглянути: які зміни відбулися в цій галузі та де краще пройти курси підвищення кваліфікації вчителів.

Навчальні курси для вчителів: види та напрямки

Обираючи навчальні курси для підвищення кваліфікації педагога, перш за все потрібно визначитися з категорією:

курси для вихователів;

курси для вчителів початкових класів НУШ;

курси для вчителів НУШ (середня та старша школа).

Адже курси за кожною категорією відрізняються не лише за рівнями складності, а й за пріоритетними на сьогодні напрямками розвитку, інноваційними методами навчання тощо.

Вимоги до курсів підвищення кваліфікації

На що потрібно обов'язково звернути увагу, обираючи курси підвищення кваліфікації вчителів (початкових класів, середньої та старшої школи):

Чи планується видача сертифікату чи посвідчення.

Яка кваліфікація лекторів і практичний досвід у даній сфері. Це дуже важливо, адже розглядати практичні кейси завжди пізнавально та корисно.

Чи відповідають запропоновані в курсі теми актуальній шкільній програмі. Адже якщо вчитель не зможе використати отримані знання для оптимізації навчального процесу чи проведення нововведень, то користь від таких курсів сумнівна.

Чи передбачає проведення навчання індивідуальні завдання, проведення тестів і контрольних, яким чином отримувати зворотний зв’язок від лекторів і як проходить оцінювання.

Який планується формат навчання: чи проходитиме воно онлайн, у вигляді трансляції виступу наживо, вебінару, чи перегляду раніше записаного відео. Чи планується проведення зустрічей, і якщо так — то в якому місті та на які дати.

Якщо обраний вами курс відповідає всім вищеназваним пунктам, реєструйтесь без вагань. Якщо ж у вас виникли сумніви стосовно того, чи відповідає проходження цього курсу вашим цілям, то краще пошукати інші варіанти.

Нововведення МОН: онлайн курси для вчителів

Важливою новиною для всіх вчителів стала можливість підвищення кваліфікації дистанційно — в онлайн-форматі. Прирівняння цих курсів до традиційних і визнання їх результатів дозволило значно розширити можливості для саморозвитку багатьом педагогам з віддалених населених пунктів, які раніше не мали часу та можливостей відвідувати бажані курси, що проводились у столиці.

Переваги онлайн-курсів

З’явилася можливість навчатися на відстані, без фізичної присутності викладача.

Можна обрати зручний час для проходження курсів — а це дуже важливо для вчителя зі щільним графіком.

Перелік доступних до вивчення тем значно розширився.

Вартість онлайн-курсів нижча.

Підвищення кваліфікації онлайн не потребує додаткових витрат часу та коштів на дорогу, проживання тощо.

Де пройти онлайн курси НУШ

Щоб допомогти українським освітянам отримати максимум користі з можливості здобувати онлайн-підвищення кваліфікації, деякі компанії з галузі освіти почали активно розробляти власні освітні курси за найбільш гостро актуальними для шкільних реалій темами. Зокрема, варто звернути увагу на курси підвищення кваліфікації вчителів від B-Pro за посиланням https://b-pro.com.ua/ru/katalog/povyshenie-kvalifikacii-uchitelej — провідного постачальника сучасного навчального обладнання для шкіл і виробника товарів для освіти під власним брендом. Результатом поєднання зусиль представників власного відділу методичної підтримки компанії, вчителів, науковців стала розробка серії освітніх онлайн курсів для підвищення кваліфікації. Наразі відкрито набір на курси за такими темами:

НУШ, а також підбиття підсумків проміжного етапу освітньої реформи, прогнози й перспективи розвитку. Застосування презентаційного та інтерактивного обладнання в навчальному процесі: комплексні рішення для шкіл. Особливості сучасної STEM освіти в Україні, оновлення обладнання, застосування досвіду викладання зарубіжних колег тощо.

Перелік курсів планується поступово розширювати, адже питань і проблем, що потребують кваліфікованого вирішення, в галузі освіти ще багато.

Детальніше з онлайн-курсами від B-Pro можна ознайомитись за посиланням.

Пройти онлайн курси для вчителів дуже просто: телефонуйте (044) 353-33-77 — вам нададуть відповіді на всі питання стосовно участі в курсі та допоможуть зареєструватися на порталі.