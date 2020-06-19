Наблюдение повсюду: в Украине введут новые правила пользования мобильной сетью

Данным документов будут урегулированы трехсторонние отношения государства, мобильных операторов и абонентов, которые пользуются мобильной связью в Украине.

Украинское государство на уровне закона получает дополнительные рычаги управления сферой электронных коммуникаций и устанавливает свои права, обязанности и принципы, которым должны следовать все участники рынка услуг сотовой связи.

Отныне мобильным операторам будет запрещено рассылать спам-сообщения. Если же операторы сотовой связи будут продолжать это делать, то им грозит штраф от 1700 гривен до 8500 гривен. Также в документе сказано, что скорость передачи данных, о которой заявил мобильный оператор, должна не отличаться от той, которая есть в действительности. В случае нарушения своих прав абоненты смогут пожаловаться в государственный регулятор на оператора, которому предусмотрен штраф за нарушения новых правил в размере от 17 до 85 тысяч гривен за каждый конкретный случай.

ДТакже в новом документе указано, что данные о местоположении гражданина Украины и его передвижениях будут передаваться государству.

Ранее стало известно, что пассажир American Airlines (AA), который отказался надеть маску, несмотря на неоднократные приказы бортпроводников, был снят с борта. Перевозчик объявил, что людей не будут допускать на рейсы без масок.