11:59 19.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Наблюдение повсюду: в Украине введут новые правила пользования мобильной сетью

ОператорыВВВ сотовой связиВВВ в Украине планируют реально предоставлять заявленную скорость передачи данных и откажутся от текстовых спам-рассылок. Абоненты смогут жаловаться на такие сообщения, если человек откажется от них, вследствие чего операторов могут оштрафовать на сумму от 17 до 85 тысяч гривен. Об этом говорится в текстеВВВ принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта №3014 Об электронных коммуникациях.

Наблюдение повсюду: в Украине введут новые правила пользования мобильной сетью

Данным документов будут урегулированы трехсторонние отношения государства, мобильных операторов и абонентов, которые пользуются мобильной связью в Украине.

Украинское государство на уровне закона получает дополнительные рычаги управления сферой электронных коммуникаций и устанавливает свои права, обязанности и принципы, которым должны следовать все участники рынка услуг сотовой связи.

Отныне мобильным операторам будет запрещено рассылать спам-сообщения. Если же операторы сотовой связи будут продолжать это делать, то им грозит штраф от 1700 гривен до 8500 гривен. Также в документе сказано, что скорость передачи данных, о которой заявил мобильный оператор, должна не отличаться от той, которая есть в действительности. В случае нарушения своих прав абоненты смогут пожаловаться в государственный регулятор на оператора, которому предусмотрен штраф за нарушения новых правил в размере от 17 до 85 тысяч гривен за каждый конкретный случай.

ДТакже в новом документе указано, что данные о местоположении гражданина Украины и его передвижениях будут передаваться государству.

Ранее стало известно, что пассажир American Airlines (AA), который отказался надеть маску, несмотря на неоднократные приказы бортпроводников, был снят с борта. Перевозчик объявил, что людей не будут допускать на рейсы без масок.


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