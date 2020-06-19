10:26 19.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245207:Nataly

Возвращение на родину: украинские моряки вышли из заключения в Ливии

На пятницу, 19 июня, в Украине запланировано возвращение домой 14 моряков экипажа "Рута", которых еще в далеком 2017 году посадили в тюрьму в Ливии. На тот момент украинцев обвинили в незаконной перевозке нефти. Об этомВ сообщает пресс-служба благотворительной организации "Ассоль".

Возвращение на родину: украинские моряки вышли из заключения в Ливии

Возвращение украинских моряков на родину запланировано на 13:00. Их доставят в украинскую столицу специальным авиарейсом. По предварительным данным, состояние здоровья украинских граждан вышедших из заключения в Ливии оценивается как удовлетворительное. Моряки являются жителями Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Ранее сообщалось, что в апреле далекого 2017 года были задержаны украинские моряки, которые передвигались на танкере "Рута". Их задержали военно-морские силы Ливии и обвинили в незаконной перевозке нефти. По прошествии времени выяснилось, что по международным морскими конвенциями члены экипажа отвечают только за доставку грузов. За лицензии и разрешение на транспортировку грузов должен отвечать владелец судна.

Танкер "Рута" принадлежит Украине и находится на балансе Одесского порта. Известно, что в 2005 году судно было передано в аренду компании "Manchester Shipping S. A".

Как сообщал ранее УРА-Информ, уже все прекрасно понимают, что ситуация с коронавирусом в Украине не только не улучается, но и наоборот ухудшается. Однако большое количество украинцев продолжает игнорировать важные противоэпидемиологические правила.


Поделиться

Читайте также:
 
ЕС продлил санкции против России из-за с аннексии Крыма Украинцев ждут штрафы и ужесточение карантина: что нужно знать Отделался легким испугом: против Порошенко закрыли три дела Анархия в барах, ресторанах, на пляжах и улицах - Степанов раскритиковал украинцев
Проишествия
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив