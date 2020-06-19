Возвращение на родину: украинские моряки вышли из заключения в Ливии

На пятницу, 19 июня, в Украине запланировано возвращение домой 14 моряков экипажа "Рута", которых еще в далеком 2017 году посадили в тюрьму в Ливии. На тот момент украинцев обвинили в незаконной перевозке нефти. Об этомВ сообщает пресс-служба благотворительной организации "Ассоль".
Возвращение украинских моряков на родину запланировано на 13:00. Их доставят в украинскую столицу специальным авиарейсом. По предварительным данным, состояние здоровья украинских граждан вышедших из заключения в Ливии оценивается как удовлетворительное. Моряки являются жителями Одесской, Херсонской и Николаевской областей.
Ранее сообщалось, что в апреле далекого 2017 года были задержаны украинские моряки, которые передвигались на танкере "Рута". Их задержали военно-морские силы Ливии и обвинили в незаконной перевозке нефти. По прошествии времени выяснилось, что по международным морскими конвенциями члены экипажа отвечают только за доставку грузов. За лицензии и разрешение на транспортировку грузов должен отвечать владелец судна.
Танкер "Рута" принадлежит Украине и находится на балансе Одесского порта. Известно, что в 2005 году судно было передано в аренду компании "Manchester Shipping S. A".
Как сообщал ранее УРА-Информ, уже все прекрасно понимают, что ситуация с коронавирусом в Украине не только не улучается, но и наоборот ухудшается. Однако большое количество украинцев продолжает игнорировать важные противоэпидемиологические правила.