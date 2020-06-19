Возвращение на родину: украинские моряки вышли из заключения в Ливии

Возвращение украинских моряков на родину запланировано на 13:00. Их доставят в украинскую столицу специальным авиарейсом. По предварительным данным, состояние здоровья украинских граждан вышедших из заключения в Ливии оценивается как удовлетворительное. Моряки являются жителями Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Ранее сообщалось, что в апреле далекого 2017 года были задержаны украинские моряки, которые передвигались на танкере "Рута". Их задержали военно-морские силы Ливии и обвинили в незаконной перевозке нефти. По прошествии времени выяснилось, что по международным морскими конвенциями члены экипажа отвечают только за доставку грузов. За лицензии и разрешение на транспортировку грузов должен отвечать владелец судна.

Танкер "Рута" принадлежит Украине и находится на балансе Одесского порта. Известно, что в 2005 году судно было передано в аренду компании "Manchester Shipping S. A".

Как сообщал ранее УРА-Информ, уже все прекрасно понимают, что ситуация с коронавирусом в Украине не только не улучается, но и наоборот ухудшается. Однако большое количество украинцев продолжает игнорировать важные противоэпидемиологические правила.