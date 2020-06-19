Отделался легким испугом: против Порошенко закрыли три дела

"Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению Андрея Портнова"В – уточнила она.

Данное уголовное производство было начато по заявлению главы Службы внешней разведки. В его рамках Порошенко сообщили о подозрении.

"В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная",В - добавила Венедиктова.

Также чиновница уточнила, что бывший украинский президент суммарно фигурирует в 21 уголовном дела.

Как ранее сообщалось, немецкая прокуратура сегодня обвинила Россию в заказе убийства, которое произошло в августе прошлого года в центре Берлина. "Обвиняемый получил приказ от центральных органов власти Российской Федерации", - сказал прокурор.