Три уголовных производства, которые ранее были открыты по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея Портнова, оказались закрыты из-за отсутствия состава преступления. Известно, что во всех закрытых делах фигурантом выступал бывший президент украинского государства Петр Порошенко. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на брифинге от 18 июня, передает УРА-Информ.
"Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению Андрея Портнова"В – уточнила она.
Данное уголовное производство было начато по заявлению главы Службы внешней разведки. В его рамках Порошенко сообщили о подозрении.
"В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная",В - добавила Венедиктова.
Также чиновница уточнила, что бывший украинский президент суммарно фигурирует в 21 уголовном дела.
Как ранее сообщалось, немецкая прокуратура сегодня обвинила Россию в заказе убийства, которое произошло в августе прошлого года в центре Берлина. "Обвиняемый получил приказ от центральных органов власти Российской Федерации", - сказал прокурор.