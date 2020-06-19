13:00 19.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245221:Nataly

ФСБ задержали украинца в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации объявила о задержании украинца в аннексированном Россией Крыму. В ФСБ утверждают, что он пытался попасть на полуостров незаконно, переправившись через залив Сиваш. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на РБК.

ФСБ задержали украинца в Крыму

"Задержан мужчина, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем города Запорожье",В — отмечается сотрудники правопорядка.

В российском ведомстве СМИ рассказали о том, что при мужчине было обнаружено ID карту гражданина Украины.

"Нарушитель объяснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где живут его друзья, - говорится в сообщении.

Задержанный российскими органами правопорядка является уроженец Запорожья 1987 года рождения. Мужчина был задержан на 48 часов до выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

Как ранее сообщал УРА-Информ", сВ 15 июня Турция отрыла свои границы для украинских граждан. Однако по прилету нужно было пройти обязательный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому многие туроператоры не запустили пакетные туры в эту страну с середины месяца.


Поделиться

Читайте также:
 
Человек подорвался из-за игры в Борисполе Турция открывает пляжи для украинцев: какие условия Зеленский требует от ЕС полноправного членства Украины в содружестве Как правильно подобрать качественный матрас для двуспальной кровати
Проишествия
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив