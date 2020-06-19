ФСБ задержали украинца в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации объявила о задержании украинца в аннексированном Россией Крыму. В ФСБ утверждают, что он пытался попасть на полуостров незаконно, переправившись через залив Сиваш. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на РБК.
"Задержан мужчина, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем города Запорожье",В — отмечается сотрудники правопорядка.
В российском ведомстве СМИ рассказали о том, что при мужчине было обнаружено ID карту гражданина Украины.
"Нарушитель объяснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где живут его друзья, - говорится в сообщении.
Задержанный российскими органами правопорядка является уроженец Запорожья 1987 года рождения. Мужчина был задержан на 48 часов до выяснения всех обстоятельств данного инцидента.
Как ранее сообщал УРА-Информ", сВ 15 июня Турция отрыла свои границы для украинских граждан. Однако по прилету нужно было пройти обязательный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому многие туроператоры не запустили пакетные туры в эту страну с середины месяца.