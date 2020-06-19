09:38 19.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Анархия в барах, ресторанах, на пляжах и улицах - Степанов раскритиковал украинцев

В Министерстве здравоохранения Украины связывают увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом с тем, что многие украинцы перестали придерживаться основных правил во время пандемии.

Анархия в барах, ресторанах, на пляжах и улицах - Степанов раскритиковал украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов поделился своим мнением по этому вопросу.

"Главное, чтобы мы прекратили это - об этом надо задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются. Потому что, извините, и анархия, которая происходит с точки зрения соблюдения правил... надо посмотреть на улице, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе", - цитирует Степанова УРА-Информ со ссылкой на Укрифнорм.

По мнению главы МОЗ украинцы должны обращать внимание на то, что количество новых случаев растет, растет также и количество летальных случаев, а также тех пациентов, которых госпитализируют.

Степанов отметил, что украинцам нужно придерживаться карантинных правил, при этом он отметил, что министерство продолжает вести всю необходимую статистику и аналитику и рекомендовать усиливать или снижать ограничения адаптивного карантина в регионах.

Напомним, что только за последние сутки было зафиксировано 921 новый случай заболеваемости.


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