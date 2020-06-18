Закрытые границы: МАУ остановили продажу билетов

"Большинство стран мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции... Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года", - сказано в сообщении.

На текущий период времени трафик обеспечивается теми категориями граждан, которые имеют трудовые визы или другие документы, предусматривающие право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.).

Также стало известно, что авиакомпания намерена продолжить выполнять эвакуационные рейсы из разных стран, а также отдельные рейсы из регулярной программы в июне.

Расписание полетов выглядит следующим образом: 18 июня запланирован рейс из Лондона в Киев (эвакуационный), 19 июня - из Киева в Херсон и Одессу, 20 июня - в Бангкок, 21 июня - из Бангкока в Киев (эвакуационный), из Херсона и Одессы в Киев, "Киев - Стамбул - Киев", 22 июня - "Киев - Нью Йорк - Киев" (эвакуационный), 23 июня - "Киев - Амстердам - Киев", 24 июня - из Киева в Майами и Париж, 25 июня - "Майами – Киев" (эвакуационный), 26 июня - "Киев - Стамбул - Киев", "Киев - Афины - Киев", из Киева в Одессу, Львов, Херсон, 28 июня - "Киев - Стамбул - Киев", "Дубай - Киев", 29 июня - "Киев - Тель-Авив - Киев", из Херсона, Одессы и Львова в Киев, 30 июня - "Киев - Амстердам - Киев".

Также в компании добавили, что одним из главных факторов при дальнейшем планировании рейсов будет "экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев".

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