Возвращение пандемии коронавируса в Китай: отменено более 1500 авиарейсов

Появление новой волны коронавируса в Пекине было выявлено на прошлой неделе. Его источник, по данным комиссии по здравоохранению, находился на крупнейшем в городе рынке Xinfadi, который охватывает площадь почти в 160 футбольных полей и, по данным китайских СМИ, на него приходится 80 процентов обеспечение 21 млн человек в Пекине сельскохозяйственной продукцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Чтобы гарантировать стабильное снабжение продовольствием, власти организуют, среди прочего, поставки овощей из провинции Хэбэй, граничащей с Пекином.

После обнаружения новой вспышки коронавирусной инфекции в Пекине власти ужесточили ограничения на передвижение, чтобы предотвратить повторение эпидемии в Китае. Школы и детские сады были закрыты, и в некоторых микрорайонах был введен тщательный контроль.

Некоторые рестораны, бары и ночные клубы также перестали работать. Среди жителей страны существует опасение, что Пекин могут полностью закрыть на карантин, как это было ранее с Уханем.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирован новый суточный рекорд по количеству новых случаев COVID-19.