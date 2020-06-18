10:53 18.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Возвращение пандемии коронавируса в Китай: отменено более 1500 авиарейсов

Власти Китая отменили 1,5 тысячи внутренних авиарейсов из аэропортов Пекина со среды из-за новой волны коронавируса в китайской столице. Пассажиры сдают авиабилеты и получают возмещение. Не известно, на какой срок были приостановлены рейсы.

Возвращение пандемии коронавируса в Китай: отменено более 1500 авиарейсов

Появление новой волны коронавируса в Пекине было выявлено на прошлой неделе. Его источник, по данным комиссии по здравоохранению, находился на крупнейшем в городе рынке Xinfadi, который охватывает площадь почти в 160 футбольных полей и, по данным китайских СМИ, на него приходится 80 процентов обеспечение 21 млн человек в Пекине сельскохозяйственной продукцией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Чтобы гарантировать стабильное снабжение продовольствием, власти организуют, среди прочего, поставки овощей из провинции Хэбэй, граничащей с Пекином.

После обнаружения новой вспышки коронавирусной инфекции в Пекине власти ужесточили ограничения на передвижение, чтобы предотвратить повторение эпидемии в Китае. Школы и детские сады были закрыты, и в некоторых микрорайонах был введен тщательный контроль.

Некоторые рестораны, бары и ночные клубы также перестали работать. Среди жителей страны существует опасение, что Пекин могут полностью закрыть на карантин, как это было ранее с Уханем.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирован новый суточный рекорд по количеству новых случаев COVID-19.


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